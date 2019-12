L'Espanyol prescindeix del fins ara director general del club, Roger Guasch

Roger Guasch va ser destituït com a director general corporatiu de l'Espanyol, en una decisió de mutu acord i gairebé dos anys després d'arribar al càrrec, mentre que Óscar Perarnau veu degradat el càrrec i passa a ser secretari tècnic en desaparèixer la figura de director general esportiu.

L'Espanyol, cuer de la Lliga Santander però encara viu en una Lliga Europa en què jugarà els setzens de final contra el Wolwerhampton anglès, mou fitxa pel que fa a la gestió i aposta per un canvi de rumb. Guasch va arribar a la direcció general corporativa de l'Espanyol després d'estar al càrrec del Liceu barceloní, al gener de 2018, per la qual cosa no arribarà als dos anys en el càrrec.

D'altra banda, Òscar Perarnau, fins ara director general esportiu, passarà a ocupar les funcions de responsable de la secretaria tècnica i desapareixerà la direcció que liderava. La reorganització implica la unificació de les dues direccions existents fins al moment i el nomenament d'un nou director general que es produirà en les pròximes setmanes.