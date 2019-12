El dispositiu de seguretat blindarà el Camp Nou

Els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Barcelona, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i també els responsables de seguretat del Barça es van reunir ahir en l'última trobada per preparar el dispositiu de seguretat per al Barça-Reial Madrid d'avui. Els centres de coordinació policial dins i fora de l'estadi s'iniciaran a primera hora i s'allargarà fins la tarda per garantir l'accés dels jugadors de tots dos equips, dels àrbitres i també d'aquells aficionats que vulguin assistir a l'estadi. Per part dels Mossos, hi participaran agents de les unitats antidisturbis, la unitat canina, la unitat de subsol i els Tedax. Tsunami Democràtic ha fet una crida a la concentració en quatre punts del voltant del Camp Nou, tot i que en tot moment sempre ha deixat clar que la plataforma no vol impedir la disputa del duel.