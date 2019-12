L'Alabès de Pere Pons, primera gran víctima de la renovada Copa del Rei

La Copa, que aquest any estrena format, va disputar ahir els primers partits de la seva ronda inaugural amb la presència ja d'equips de la màxima categoria. La principal sorpresa la va protagonitzar el Jaén, ara a Tercera però capaç d'eliminar tot un Primera Divisió com és l'Alabès. El partit va acabar amb un 3-1 per als andalusos i el gol visitant el va fer el migcampista de Sant Martí Vell Pere Pons. L'Hospitalet va estar a punt de fregar la gesta però tot i posar-se amb un clar 2-0 davant del Granada, va veure com el seu rival li acabaria empatant, per resoldre per 2-3 a la pròrroga. Emoció també va tenir la victòria del Mirandés, proper rival del Girona, al camp del Coruxo gallec. Un partit marcat per la polèmica i que també va anar més enllà del temps reglamentari: 4-5. Conjunts de Segona com l'Alcorcón, Extremadura i Numància també van caure eliminats.