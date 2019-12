Vídeo: Així hem viscut l'acció de Tsunami Democràtic a l'exterior del Camp Nou

Unes 5.000 persones, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, han respost aquest dimecres a la tarda a la crida de Tsunami Democràtic per concentrar-se a l'entorn del Camp Nou. Tsunami convocava a quatre punts al voltant del camp per protestar per l'actitud del govern espanyol davant la crisi entre Catalunya i Espanya, aprofitant la disputa del partit entre el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid. Les concentracions s'han dut a terme sense cap incident destacable, i cap a un quart de set de la tarda, un cop els jugadors d'ambdós equips ja eren a les instal·lacions esportives del Barça, s'han obert els accessos perquè els aficionats hi puguin entrar.