El Fenerbahçe trenca la ratxa europea de l'Uni a Fontajau

Els 28 punts d'una màquina, física i de jugar a bàsquet, com la ucraïnesa Alina Iagupova; una tripleta arbitral encapçalada per representant de la potent lliga de Malta; i el potencial d'un equip pensat per jugar la Final Four han acabat amb la imbatibilitat de l'Spar Citylift Girona a Fontajau en l'Eurolliga, però no amb l'idil·li de Fontajau en aquesta competició. Sopron, Dinamo de Kursk i Montpeller havien caigut a Girona i avui el Fenerbahçe ha vist com l'Uni gairebé li remuntava un avantatge de 17 punts. Les gironines s'han posat a cinc minuts en el darrer minuts, però dos tirs lliures de Iagupova i un bàsquet d'Anna Cruz han obert la porta a que el líder hagi estat el primer visitant en guanyar a Fontajau en aquesta Eurollliga (57-62).

Una part important dels 3.000 espectadors de Fontajau encara no havien tingut temps de trobar els seus seients i l'Uni ja guanyava per 10 punts. Amb només dos minuts i set segons de partit jugats, el tècnic espanyol del Fenerbahçe ja ha hagut de demanar temps mort. El seu equip acabava de ser el convidat de pedra a una espectacular posada en escena que li ha clavat un 10-0 de sortida amb un joc enlluernador començant per dues demostracions de tècnica individual d'Elonu i Vasic i una lliçó de córrer i buscar la millor passada de Mendy i Laia Palau. Evidentment, això no podia durar per sempre i, a poc a poc, el Fenerbahçe en general i l'ucraïnesa Alina Iagupova en particular han començat a fer valer el seu talent físic.

Al final del primer quart encara estava guanyant l'Uni (20-14), però amb un arbitratge molt permissiu amb els contactes les turques s'han trobat com peix a l'aigua en un segon període on han vist com només els hi xiulaven tres faltes tot i jugar sempre al límit. El dotzè punt de Iagupova, un triple, ja ha arribat amb el Fenerbachçe per davant en el marcador (22-24) i allà s'ha acabat de complicar el partit, l'arbitratge i el panorama per a l'Uni. Mendy ha tornat de la banqueta sense el protagonisme ofensiu de l'inici del partit i, pel costat turc, Ceciclia Zandalasini ha aparegut just en els pocs moments que Iagupova agafava aire a la banqueta. Quatre punts seguits de la jugadora italiana havien provocat que el Fenerbahçe obrís una mica de forat en el marcador (24-30) just abans acabessin definitivament amb la paciència de Fontajau. Iagupova l'ha clavat de tres en una jugada on Nicholls havia fet unes passes de llibre: esbroncada general de Fontajau i, amb l'aperitiu d'una falta en atac de l'Uni en el següent, tot plegat ha acaba amb tècnica a Surís. Zandalasini ha anotat el tir lliure i Iagupova ha rematat la primera meitat anotant el 28-40.

Remuntar no era fàcil. I l'Uni ho ha intentat. Però sempre s'ha trobat amb Alina Iagupova al davant. Entre la ucraïnesa i Zandalasini havien aixecat la diferència fins als 17 punts (34-51= i, poc després quan les turques veien com l'Uni estava provant de remuntar (41-51,Vasic), Iaupova ha clavat un triple que ha fet emmudir Fontajau. Era el seu vint-i-sisè punt.

Amb 14 punts a sota en el marcador a l'inici de l'últim quart la remuntada semblava impossible (42-56), però l'Uni ho ha intentat. I amb l'ajuda de Fontajau gairebé ho aconsegueix. Quatre punts seguits de Sykes han obert el camí i, amb 49-56 en el marcador, Sonja Vasic no ha pogut anotar un triple que hauria pogut fer ensorrar un Fontajau que ja veia una nova gesta com la de la setmana passada contra el Montpeller. Però Vasic encara no tornar a ser Petrovic. Ja ho serà. Paciència. La seva amiga Laia Palau sí que ha posat la diferència a només cinc punts a un minut i mig del final, però Iagupova ha respost bé des de la línia de tir lliure com Anna Cruz ho faria després amb un bàsquet de Coulibaly. El Fenerbahçe no s'ha deixat sorprendre i el partit ha acabat amb un 57-62 que manté les turques líders en solitari i les gironines a sumar victòries lluny de Fontajau.