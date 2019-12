Un repte per a l'Uni a Fontajau

31 d'octubre: L'Spar Citylift Girona derrota el Sopron hongarès, un equip que ha jugat les dues últimes Final Four, amb una exhibició de solvència defensiva i de domini del rebot contra un equip molt gran físicament (44 a 29) rematat amb un triple a mig minut de Magali Mendy per guanyar 64-58 davant 2.500 espectadors a Fontajau en plenes Fires. 27 de novembre: L'Uni s'imposa per 18 punts de diferència a l'actual subcampió d'Europa, el Dinamo de Kursk de Roberto Íñiguez i Marta Xargay, en una gran nit col·lectiva de l'Uni davant 3.000 espectadors a Fontajau i amb la millor versió d'aquesta temporada de Brittney Sykes (23 punts). 12 de desembre: Dijous passat, l'equip que entrena Èric Surís va aconseguir capgirar un partit que perdia per 17 punts contra l'equip amb el bàsquet més físic de la competició, el Montpeller de Gabby Williams, per mantenir-se invicte a Fontajau amb 23 punts de Magali Mendy i dos tirs fallats per la mateixa Williams i Mavunga en el darrer atac de les franceses certificant una victòria que va fer saltar com gairebé mai en els seus seients els cada cop més habituals 3.000 espectadors de Fontajau.

Tres partits d'Eurolliga i tres victòries de prestigi per a l'Uni que serveixen de precedents per avalar les possibilitats de les gironines davant el complicat repte d'aquest vespre: la visita de Fenerbahçe a Fontajau (20.15). «Hem d'intentar que jugar a Fontajau torni a ser un factor positiu que sumi a favor nostre per poder competir contra un equip molt gran», deia ahir Eric Surís, reconeixent que «és molt complicat trobar punts febles a un equip que té totes les posicions molts ben cobertes tant en qualitat com en quantitat».

Amb la força econòmica que dona ser la secció d'un dels grans club esportius de Turquia, amb equips de futbol i bàsquet masculí competint a l'elit europea, el Fenerbahçe, que va començar la jornada com a líder en solitari de grup a l'Eurolliga amb cinc victòries, dues més que un Uni que igual que encara no ha perdut a Fontajau, suma quatre derrotes en els quatre partits que ha jugat com a visitant.

I, lògicament, amb diners es poden fer plantilles de molt nivell com la del Fenerbahçe, que, amb l'espanyol Víctor Lapeña a la banqueta, compta amb un reguitzell d'estrelles començant per l'aler ucraïnesa Alina Iagupova, segurament la jugadora amb el físic més contundent del bàsquet femení europeu, i acabant per la catalana Anna Cruz o l'expivot del Perfumerías Avenida Laura Nicholls amb la italiana Cecilia Zandalasini o les interiors nord-americanes Elisabeth Williams i Kiah Stokes entremig. «El principal perill del Fenerbahçe és tot l'equip sencer, però destacaríem les seves dues jugadores exteriors, que fan molts punts», apuntava aquesta setmana el segon entrenador de l'Uni i encarregat de l' scouting, David Muñoz, parlant de la capacitat per anotar de Zandalasini i Iagupova, que, entre les dues, volten els quaranta punts de mitja per partit. «Iagupova o Zandalasini són molt determinats, però també tenen pivot NBA com Williams o Stokes, turques de primer nivell com Cakir i Canitez o jugadores com Anna Cruz o Nicholls, sobradament conegudes aquí. En el partit d'anada a Istanbul, el Fenerbahçe va marcar la diferència des dels primers minuts, però, a poc a poc, l'Uni va anar millorant i es va quedar a un pas de la remuntada (86-82). «Fenerbahçe ja sap que som un equip que podem competir bé, és cert que Iagupova o Zandalasini poden guanyar el partit elles però si defensem bé perquè no ens facin molts punts, podem guanyar», explicava ahir Sonja Vasic, que després de jugar uns minuts contra Montpeller i Bembibre avui tornarà a acaparar moltes mirades a Fontajau.