Valverde «A casa teníem més obligació»

Ernesto Valverde va reconèixer la igualtat d'un clàssic en què podia haver guanyat qualsevol dels dos equips. «Ha estat un partit disputat amb fases per als dos equips. Quan saltàvem la seva línia de pressió els creàvem perill però ells també. Hi ha hagut molta tensió, targetes... tot el que és habitual en un clàssic», deia. Valverde va admetre també que esperaven la forta pressió del Madrid a la sortida de la pilota. «Quan un rival és fort i ens iguala al camp, llavors són duels individuals. De vegades es decideix bé i d'altres no». Pel que fa a la situació a la Lliga, el tècnic assumia que el Barça «jugava a casa i tenia un punt més d'obligació».

Valverde va explicar que Sergio Busquets no havia jugat per culpa d'un procés febril. «Tenia malestar, febre. I no ha jugat. Només això. Al final és una decisió de l'entrenador en funció de com veu els jugadors. No queia pas de febre», va explicar.