La Generalitat atribueix l'inici dels incidents a aficionats del Barça radicals

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, va atribuir ahir l'inici dels aldarulls a l'entorn de Camp Nou del passat dimecres a un grup de seguidors radicals del Barça, detallant que eren d'ideologia d'extrema dreta, els quals es van enfrontar amb grups independentistes. En una roda de premsa a la seu de la Conselleria, va explicar que els Mossos d'Equadra van intervenir per separar els dos grups i expulsar els aficionats d'extrema dreta, i que després d'això un altre grup de manifestants van començar a llançar objectes i pirotècnia contra la línia policial a la Travessera de les Corts.

Buch va indicar que durant el dispositiu van enfrontar «dos escenaris completament diferenciats», un fins a les 20.00 hores i un a partir d'aquest moment, quan van començar els aldarulls, i va destacar que en els entorns de Camp Nou hi va haver persones que van acudir únicament per crear disturbis, al marge dels aficionats i els manifestants convocats per Tsunami Democràtic des de primera hora de la tarda. Va enumerar en 55 els mossos ferits i va explicar que no li consta cap intent de saltar a la gespa durant el partit.