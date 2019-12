El Figueres visita aquesta tarda el camp del cuer, Igualada (18.00)

Després de guanyar la setmana passada a casa davant la Pobla de Mafumet (2-1), el Figueres visita l'Igualada per tancar l'any del seu centenari. I ho fa en un desplaçament propici per aconseguir els 3 punts, ja que visita el camp de l'últim classificat. Els igualadins són cuers de Tercera Divsió amb 11 punts, 10 menys que els figuerencs. De fet, només han sumat 2 dels últims 18 punts en joc, amb els dos empats aconseguits davant l'Europa i el Vilassar d'Amunt. Un triomf donaria força als blanc-i-blaus per afrontar el 2020 amb més tranquil·litat.