No hi ha descans per a l'Uni

Poc abans de la mitjanit de dijous, un parell d'hores després d'haver plantat cara fins al final contra el Fenerbahçe, les jugadores de l'Spar Citylift Girona marxaven de Fontajau amb cares a mig camí entre el cansament i el bon humor. «I demà cap a la Seu, això no para...», feia broma Araújo, que, com la resta, sortia del pavelló carregada amb el lot de Nadal amb la consciència tranquil·la d'haver fet un bon partit contra el potent Fenerbahçe i després d'haver celebrat les festes amb la gent del club. El calendari no dona marge per a grans sopars, un petit refrigeri a dins de la llotja i cap a casa, perquè, com recordava la pivot gallega, ahir a la tarda l'expedició de l'Uni va marxar cap a la Seu d'Urgell, on avui, amb menys de 48 de marge respecte al partit contra el Fenerbahçe, l'Spar Ciytlift Girona tancarà la primera volta de la Lliga a la sempre complicada pista del Cadí (19.00). Una victòria permetria a les gironines arribar a la meitat com a líders en solitari de la competició amb un partit de marge respecte a un Perfumerías Avenida que, a la mateixa hora, juga a Càceres i que aquesta mateixa setmana ha confirmat el fitxatge de la pivot Temi Fagbenle, màxima anotadora del darrer Europeu jugant amb la selecció britànica.

«Pel que fa al desgast físic, elles estaran igual que nosaltres perquè van jugar Eurocup, però sempre és molt complicat guanyar a la pista de la Seu; són molt sòlides i a casa seva es troben molt còmodes davant la seva afició», explicava ahir, abans de marxar de Girona, una Helena Oma que coneix bé l'ambient de la Seu perquè va jugar cedida al Cadi la segona part de la temporada 2017/17.

Classificades per jugar la Copa, les pirinenques rebran avui l'Uni amb un peu i mig a la següent ronda de l'Eurocup després de la victòria de dijous contra el Hema belga per 59-46. La nord-americana Tinara Moore va ser la millor jugadora del Cadí en el duel europeu amb 20 punts i 16 rebots, i va confirmar el seu gran moment de forma, que ja la va portar a ser l'MVP de l'última jornada de Lliga Femenina-1 gràcies al seu espectacular partit a Zamora: 29 punts i 13 rebots (40 de valoració).

Al costat de Moore, Bernat Canut compta amb la gironina i capitana de l'equip Geo Bahí, i peces com Nogic, Ari Pujol o la nord-americana Sidney Wiese, que també va jugar un bon partit a Zamora amb 17 punts. Amb la base titular, Yure Diaz, fora de combat per una lesió greu, la catalana Laura Peña ha assumit la responsabilitat jugant molts minuts en un equip que a l'Uni sovint li ha costat de guanyar a la seva pista. «Hem de deixar una mica de banda el partit de Fenerbahçe i pensar en la Lliga», insistia ahir Helena Oma.