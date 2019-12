El Sarrià guanya a Pamplona (27-28) i cau amb honor de la Copa

El Sarrià ha quedat eliminat de la Copa del Rei després de guanyar a la pista de l'Helvetia Anaitasuna (27-28) i no poder capgirar la diferència de quatre gols que van agafar els navarresos en el partit d'anada (20-24).

En cap moment els sarrianencs s'ha posat amb els quatre gols necessaris per poder remuntar l'eliminatòria. Només amb el 6-8 en els primers compassos de partit s'hi han fet una mica a prop. Però els locals han fet valer el seu potencial d'equip Asobal per no deixar-se intimidar.

Durant molts moments del partit els de Pamplona han anat dos o tres gols per davant en el marcador. Però els de Salva Puig han plantat cara en tot moment i, al final, han aconseguit guanyar el partit, caient eliminats amb honor de la Copa del Rei en aquesta temporada històrica pel club.