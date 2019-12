El Citylift GEiEG Uni suma el seu cinquè triomf seguit a la pista del Barça

Un gran tercer quart va permetre al Citiylift GEiEG Uni tancar l'any de la millor manera possible sumant la seva cinquena victòria consecutiva. I no va ser un triomf qualsevol, va ser a la pista del Barça (50-52), qui fins ahir encara no havia perdut cap dels cinc partits que havia disputat a casa aquesta temporada i era el segon classificat. El conjunt entrenat per Joan Pau Torralba, que amb la victòria iguala les blaugranes en la classificació, no va donar el partit per perdut al descans (33-25) i en el tercer període una gran defensa va fer que les locals només poguessin anotar 1 punt des de la línia de tir lliure. Això feia que les gironines entressin en l'últim quart amb 4 punts de marge.

Les visitants no van tenir un inici fàcil i van veure com les barcelonines agafaven ràpidament el lideratge en el marcador. Les de Torralba es van veure durant la primera meitat per sota en el marcador i, fins i tot, van arribar a tenir un desavantatge de 12 punts (31-1) en els compassos finals del segon quart.

Però el tercer període va ser extraordinari i amb un parcial d'1-13 les gironines es van posar per davant (34-38). En l'últim quart, el Barça es va tornar a posar per davant i el partit va anar igualat fins al final. Amb empat a 50, Parra va anotar dos tirs lliures quan faltaven 6 segons que certificaven el triomf per les visitants (50-52).