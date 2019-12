El Girona supera el Barça B en el dia de l'homenatge a Trias

El canvi d'escenari de Fontajau a Palau Sacosta i l'homenatge en el descans a Jordi Trias, que ha reunit molts excompanys seus i un munt de cares conegudes del bàsquet gironí, ha envoltat d'un ambient especial la cinquena victòria consecutiva d'un Bàsquet Girona que referma el seu liderat a LEB Plata després de superar els joves talents del Barça B (74-70).

La bona posada en escena gironina, 15-4 en el minut 6, no ha acabat obrint la porta a un partit fàcil dels locals davant l'encert de jugadors com Marcos o Brancou (34-37, al descans). El duel s'ha mantingut igualat fins als minuts finals quan, en bona part gràcies a l'ofici de Sàbat i Sevillano, el Girona s'ha posat sis punts per sobre a un minut i mig del final (71-65, esmaixada de Graham). Un bàsquet després de rebot ofensiu de Fernández ha estat compensat des del tir lliure per Sevillano i Sàbat (1/2 cadascú) en el que semblava que sentenciava el partit que, però, encara ha tingut una mica més d'emoció per un nou triple de Brancou, el seu cinquè, aquest cop per taulell a set segons del final (73-70). Un nou tir de Sàbat sí que ha acabat de tancar el partit.