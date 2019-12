El Lloret cau golejat a la pista del Noia i continua cuer de l'OK Lliga

El Lloret no acaba d'arrancar en aquestes primers 14 jornades d'OK Lliga, on només suma 4 punts que l'han deixat com a cuer destacat de la competició. Ahir, va patir una altra derrota a la pista del Noia (4-0), un equip de la zona altra de la classifiació.

Els lloretencs no van tenir gaires opcions davant un equip que ja es va avançar per mitjà d'Aragonès als sis minuts de joc i abans del descans Llorca posava el 2-0. En la represa, els gols de Costa i un altre cop Llorca sentenciaven el partit pel conjunt local.