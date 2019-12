L'Olot tanca l'any amb una alegria contra el Barça B

L'Olot ha superat per la mínima aquesta tarda el Barça B al Municipal gràcies a un gol d'Hèctor Simon a la primera part. El migcampista de Llançà rematat des de la frontal una deixada de Soler per fer l'únic gol d'un partit on els de Raúl Garrido han realitzat una gran tasca defensiva i s'han buidat. El Barça B ha cercat l'empat a la segona part i sobretot en els minuts finals l'ha rondat amb un xut al pal de Collado i una rematada d'Araujo fora. Al final però l'Olot ha sabut mantenir l'avantatge fins al final. La victòria talla una sèrie de tres derrotes (dues a la Lliga i una a la Copa) i permet els garrotxins acabar l'any de la millor manera.