L'Olot vol vèncer el Barça B després d'una setmana complicada

Després de dos partits molt durs i complicats lluny de casa en una sola setmana, l'Olot torna al Municipal (17.00) per rebre el Barça B. Els garrotxins ja van caure derrotats a casa per 0 a 1 davant l'Oriola i la derrota per la mínima a Llagostera i l'eliminació a la Copa després de 120 minuts a Tarragona fan que l'equip encadeni tres partits consecutius perdent. Els de Garrido volen refer-se dels cops patits amb un bon partit davant el filial blaugrana.

«No hi ha temps per pensar en l'eliminació a la Copa. Toca canviar el xip, estem orgullosos del treball fet, ells van guanyar i ara ja tenim el cap en el partit de diumenge», insistia Garrido a la prèvia. «Els jugadors acumulen cansament després del partit exigent a Llagostera i els 120 minuts de la Copa del Rei, però això és el que exigeix el futbol professional», afegia el tècnic valencià. El Barça B de Garcia Pimienta no és un bon rival per intentar vèncer i convèncer. Els culers encadenen 10 partits sense perdre a la lliga i cada vegada mostren un millor futbol. «Tenen un nivell individual altíssim. Hem d'estar tranquils i saber que ells voldran tenir la pilota. Lluitarem per disputar-li la possessió i ser efectius quan la tinguem», creu Garrido que és la clau per superar el filial blaugrana. L'Olot només ha encaixat 11 gols aquest curs i és, juntament amb el Lleida, l'equip menys golejat del grup. El tècnic garrotxí creu que són dades que reforcen el seu discurs: sense pilota, l'Olot és més fiable. «Estem acostumats a patir sense pilota, així que, si la tenim, potser li podem fer molt mal perquè ells no estan acostumats a no tenir-la. Només hem encaixat 11 gols i no és casualitat».

Per al partit d'aquesta tarda, els olotins tenen la baixa d'Albert Blázquez per lesió, mentre que Arnau Comas i Jordi Xumetra compliran sanció després de ser expulsats a Llagostera