El Sarrià tanca la Copa amb un gran triomf a Pamplona

El Sarrià va aconseguir una victòria de prestigi a la pista de l'Helvetia Anaitasuna (27-28), de la lliga Asobal, però no en va tenir prou per superar el 20-24 de l'anada i va caure eliminat de la Copa del Rei en la tercera ronda.

El conjunt sarrianenc va plantar cara en tot moment a un equip més potent i físic i, fins i tot, va aconseguir espantar el conjunt navarrès en els compassos inicials (6-8). Tot i així, els locals van demostrar el seu nivell i ràpidament van capgirar el marcador i durant molts trams de partit va anar dos o tres gols per davant.

Els blaus, però, no es van donar mai per vençuts i en tot moment van estar dins el partit per poder aconseguir una victòria en aquesta temporada històrica per al club. I així va ser, en els instants finals Pere Arnau anotava el 27-28.