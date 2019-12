Empat a res al Bernabéu

El Madrid va sumar un nou punt ahir a la Lliga Santander després d'empatar a zero contra l'Athletic de Bilbao en el Santiago Bernabéu. Un punt estèril que fa que els blancs perdin el lideratge compartit que tenien amb el Barcelona. Ara els blaugranes els treuen dos punts després que guanyessin dissabte 4-1 l'Alabès.

Ahir els jugadors del Madrid sabien que havien de guanyar sí o sí per seguir l'estel·la del Barça en la pugna pel campionat de Lliga. Després de la igualada en el clàssic seguien colíders. Zidane va donar la premissa abans del partit que els seus jugadors comencessin el partit endollats. En el minut dos de partit Vinicius va poder obrir el marcador quan es va quedar sol davant de porteria després d'aprofitar una gran passada del croat Modric. Més tard seria el francès Benzema qui ho intentés a través d'un remat de cap. Però el seu colpeig va ser repel·lit pel pal. Aquest no seria el primer xut que la fusta impossibilitaria el gol. Fins a tres cops el pal va ser el protagonista del partit, evitant tres gols dels locals.

Després d'aquest, l'alemany Kroos a través dels seus exquisits xuts, va provar un Simón molt encertat durant tot el partit. Si per un costat el basc impedia una i altra vegada el gol del Madrid, per l'altre Courtois també va voler dir la seva aturant una rematada d'Iñaki Williams. Benzema, en dos ocasions va poder obrir la llauna però els seus xuts van anar molt desviats. Com a tots els partits el VAR va haver d'intervenir: va ser al darrer minut de la primera part per anul·lar un gol de Kenan Kodro ja que es trobava en clara posició de fora de joc. La segona part va començar igualada, amb contraatacs per ambdós cantons i sense ocasions clares. En el minut 53 el central del Madrid Militao va haver de ser atès per les assistències mèdiques per ser posteriorment subtituït per Nacho Fernández. La primera part va tenir dos pals, la segona només un i un altre cop pel cantó del Madrid. Benzema, Modric i Nacho van intentar batre Simón però el gegantí porter de l'Athletic es va fer fort en tot moment i no va deixar que la pilota entrés a la seva porteria. Amb aquest resultat el Reial Madrid acaba l'any 2019 com a segon classificat amb trenta-set punts. Deixen de ser colíders amb el Barcelona, que ocupa la posició de líder ara amb dos punts més que els madrilenys.