Igualtat (1-1) i repartiment de punts entre el Peralada i el Vilassar de Mar

El Peralada va sumar un nou punt ahir a casa contra el Vilassar de Mar en el partit corresponent a la jornada 17 de Tercera Divisió. El partit va començar coll amunt per als empordanesos quan el jugador visitant Eslava va veure porta ben aviat a la primera arribada de l'enfrontament. Concretament quan només s'havien jugat dos minuts de partit. El gol va ser un punt d'inflexió pels barcelonins que no van permetre que els empordanesos poguessin arribar a l'àrea defensada per Román. De fet, l'arribada més perillosa a favor dels de Peralada no va arribar fins el minut 40, quan Arnau Ortiz va habilitar Xavi Ferron amb una gran passada que va ser intervinguda per un ràpid Rimán. Abans, però, el mateix Ferron ho havia provat però el seu xut el va escapssar el porter visitant. La segona meitat va començar com la primera: amb arribades pel bàndol visitant que Aroca impossibilitava la consecució del gol. Amb el pas dels minuts els locals van veure com arribaven amb més freqüència a camp contrari. No va ser fins el minut 74 quan el davanter Medina va aprofitar una passada de la mort realitzada per Bertomeu per fer el gol definitiu que significava l'empat i el repartiment de punts. Amb aquesta unitat el Peralada acaba l'any tretzè.