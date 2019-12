El Llagostera paga amb la derrota el seu mal inici de partit contra l'Espanyol B

Un mal inici de partit va condemnar ahir el Llagostera en la seva visita al camp d'un dels millors equips de la categoria, com és l'Espanyol B

El Llagostera ahir visitava la Ciutat Esportiva Dani Jarque havent superat una muntanya russa durant la setmana. Dissabte passat l'eufòria es va apoderar del vestidor blaugrana després que Sascha marqués al darrer segon de partit el gol que va donar la victòria al Llagostera contra l'Olot en el derbi gironí. Uns ànims que es van refredar dijous passat en el partit de Copa del Rei contra l'Haro, quan una diana a les acaballes d'enfrontament, després que l'àrbitre anul·lés un gol a Yeray un minut abans, va acabar amb les esperances blaugranes d'aconseguir el passi de ronda. De fet, el partit de Copa va condicionar Oriol Alsina a l'hora de realitzar l'alineació inicial per al partit d'ahir, ja que el maresmenc va utilitzar dijous un onze pràcticament calcat respecte al xoc contra l'Olot. A Sant Adrià del Besòs, jugadors com Pasquina, Juvanteny, Kuku o Noel van prendre protagonisme.

El partit va començar de la pitjor manera per al conjunt blaugrana. I és que els visitants van veure com en el primer minut de partit el filial perico obria el marcador després que l'atacant Moha convertís una pena màxima. Deu minuts més tard, concretament en el 12, Nico va ampliar l'avantatge en el marcador quan va convertir un llançament de falta directa. Dos gols a pilota aturada que van condemnar el Llagostera però que no van fer que tiressin la tovallola de cap de les maneres. El domini va passar a mans dels visitants i va fer que els blaugrana obtinguessin ocasions per retallar ditàncies com la que va tenir Kuku o Pasquina. L'ex del Sant Andreu va ser l'encarregat de marcar el gol que retallava distàncies i posava el 2-1. Aquesta diana va ser la consecució d'una de les poques oportunitats clares de gol de què l'aficionat va poder gaudir a la segona part. Una d'elles va arribar a les acaballes del partit, quan el local Pau Martínez va veure porta per posar el 3-1 definitiu. Un resultat que es va fer més costa amunt quan el jugador del filial llagosterenc Pau Juvanteny va veure la segona groga que l'enviava als vestidors. Amb aquest resultat, el Llagostera tanca l'any a Segona B a la vuitena posició i amb 27 punts.