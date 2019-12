L'Olot tanca l'any amb alegria

L'Olot marxa de vacances amb el millor regust possible després de guanyar 1 a 0 al Barça B. I és que més enllà del resultat, els de Garrido van jugar un molt bon partit tant en atac com en defensa. La primera meitat es va jugar majoritàriament al camp del Barça B. Els olotins van tapar la sortida de pilota dels culers, van desactivar Riqui Puig i no van permetre que Hiroki revés entre línies, una de les grans armes dels de García Pimienta.

Els visitants no podien jugar còmodament i els de Garrido van treure molt més profit de les seves possessions amb un Soler i un Chavarría profunds en atac que permetien generar espais pels tres migcampistes. Amb una internada de l'exlateral del Figueres arribava l'1 a 0. Al minut 26, Chavarría buscava la centrada amb l'esquerra i després d'un refús de la defensa culer, Soler deixava la pilota a Hèctor Simón, qui enfonsava l'esfèrica a la xarxa rival per avançar els de la Garrotxa.

Dos minuts més tard, els de García Pimienta responien amb una pilota al pal. Jaime baixava un esfèric i el cedia a Collado, que després de retallar, conduir i buscar el xut amb l'esquerra es topava amb la fusta de la porteria defensada per Ballesté. Poc abans del descans, Carles Mas ho provava des de lluny, però la pilota marxava desviada. Durant la segona meitat, l'Olot semblava acusar el desgast físic dels 120 minuts disputats dijous a l'eliminatòria de Copa a Tarragona. El Barça B es va apoderar del control total de la pilota. Tot i això, els culers no intimidaven Pol Ballesté, que al minut 65 va haver d'intervenir per tapar un xut tou de Collado.

Cinc minuts després, Kilian va estar a punt de fer el segon amb una bona rematada de cap des del punt de penal. A poc a poc i gràcies als canvis, l'Olot va tornar a agafar protagonisme amb pilota i a pressionar més amunt fins al punt que els de Garrido van tenir una altra ocasió clara a dos minuts del final a les botes d'Hèctor, que després d'una bona jugada individual va definir amb la puntera. L'esfèrica va marxar fregant el pal. De seguida el Barça B va respondre amb una rematada de cap d'Araújo, que va jugar els últims minuts com a referència ofensiva i, al minut 19, Collado va tornar a estavellar una pilota al pal amb un xut des del vèrtex de l'àrea. L'última ocasió del matx la va tornar a tenir Araújo, qui va baixar una pilota amb el pit dins l'àrea però va definir sense encert.

Amb aquesta victòria, l'Olot suma tres punts després de dues setmanes complicades on l'equip havia perdut contra l'Oriola i el Llagostera a la Lliga de Segona B i contra el Nàstic de Tarragona a la Copa del Rei.