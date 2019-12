El Palamós tanca l'any amb una victòria

El Llagostera B va tancar l'any amb bones sensacions i continua fent passets endavant per revertir la difícil situació en què es troba a la classificació. Tot i anar dos cops per darrere al marcador, van aconseguir esgarrepar un punt de la visita al camp del Sabadell Nord i fins i tot van tenir alguna ocasió d'endur-se els tres punts. Després d'una primera part sense gols, primer Llorenç a centrada de José Alberto i després el mateix lateral en el rebuig d'un córner, van contrarrestar els gols vallencs. Per obrir l'any el filial blaugrana rebrà el Mollet el 12 de gener.



Després de tres derrotes, el Palamós va tornar a guanyar gràcies a un doblet de Dani Muela a l'inici i a les acaballes del duel. En la primera ocasió amb cara i ulls els locals van fer l'1 a 0 quan Dani Muela va aprofitar una badada del central i porter del Tona per marcar a plaer. A partir d'aquí el Palamós va cedir espais al rival i, a la mitja hora i a la sortida d'un córner, Nil, amb el cap, va superar Quinti per fer l'empat a un. A la represa el Palamós va sortir a buscar la porteria de Manzano i va disposar de bones ocasions per marcar a les botes de Rossell, Cornellà i Adri Salas, però va tornar a ser el davanter Dani Muela qui no va desaprofitar una centrada d'Espunya per fer des de l'interior de l'àrea petita el definitiu 2 a 1. Fins al final del matx moltes interrupcions i nervis a ambdós bàndols, però els tres punts es van quedar a la Costa Brava. El proper partit del degà serà el 12 de gener a Parets del Vallès.



A la setena va anar la vençuda. L'Escala va tornar a sumar una victòria que no arribava des del mes d'octubre. A la primera part es va veure poc futbol, únicament la jugada a pilota aturada que va acabar amb el gol en pròpia porteria de Pau Ribas. Però a la represa a l'Escala li va sortir tot de cara. Argi, a la sortida d'un córner, Musa, que va aportar molt desequilibri per la banda, i Nasi van certificar un gran triomf que serveix per tancar l'any amb optimiste i recuperar el marge perdut a la classificació les darreres jornades. Després de l'aturada els empordanesos visitaran el difícil camp de la Grama.



Amb el gol matiner de Marc Vilà semblava que el Lloret donaria guerra en la seva visita al municipal de Manlleu. Res més lluny de la realitat. Una primera part fulgurant dels osonencs va donar la volta al marcador abans del descans. Els gironins havien enviat una pilota al pal, però les ocasions locals eren constants. A la represa el partit va baixar en intensitat, però encara es va veure un altre gol, Martí Soler va tornar a batre Dani per completar el hat-trick. Amb aquesta derrota el Lloret se'n va de vacances novè a tan sols 3 punts de les posicions de perill, i el proper partit rebrà el Rubí.