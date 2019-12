Passat i futur del bàsquet gironí

El canvi d'escenari de Fontajau a Palau Sacosta, que tornava a viure un partit de bàsquet professional masculí des de les èpoques del Valvi, i l'homenatge a Jordi Trias, que va portar al pavelló molts excompanys seus i cares conegudes del món del bàsquet, donava al partit una flaire de vells temps que només podia acabar desembocant en el protagonisme d'Albert Sàbat en els moments decisius. Just quan el Bàsquet Girona va acabar tombant la resistència dels atlètics jugadors del Barça B, tan talentosos com obsessionats amb els triples, per mantenir-se líder de LEB Plata a sis dies de jugar-se el títol de la Copa contra el Juaristi (74-70). Sàbat no havia tingut el seu partit més brillant en atac, havia mirat menys la cistella del que és habitual, però quan, a cinc minuts del final, Formento va decidir que el base de Llagostera i Gerard Sevillano, màxim anotador del partit amb 23 punts, ja havien descansat prou, l'estava encertant. D'allà fins al final, Sàbat va saber trobar fins a tres cops la passada bona perquè l'holandès Menno Dijkstra anotés sota cistella sis punts que, amb la cirereta final d'una espectacular esmaixada de Herbert Graham, encarrilava el partit amb el 71-65 a un minut del final i els 1.500 espectadors, millor entrada de la temporada a LEB Plata, fent l'onada. El cinquè triple, això sí de dotze intents, de l'accelerat Brancou, aquest cop a taulell, va donar un epíleg d'emoció al partit, 73-70 a set segons pel final, però un nou tir lliure de Sàbat va acabar de lligar el partit.

Una cinquena victòria consecutiva del Bàsquet Girona, que, a banda de reforçar el seu primer lloc amb una victòria de les que poden acabar comptant a la segona fase, va arribar davant d'alguns centenars d'espectadors no habituals als partits de LEB Plata i que, segurament, van marxar a casa pensant que havia valgut la pena anar fins a Palau. Svetislav Pesic va deixar al públic gironí veure Leandro Bolmaro, però amb la jove estrella argentina a Badalona pel Joventut-Barça d'ACB va ser un altre base, encara més jove, Juan Ignacio Marcos, qui va liderar la reacció visitant després de la notable posada en escena gironina. Un 15-4 en el minut sis va obligar l'exajudant de Pedro Martínez en el darrer any d'Akasvayu i ara tècnic del Barça B, Diego Ocampo, a demanar temps mort. Entre Marcos, 12 punts abans del descans, els tirs oberts de David Font i, més tard, el desvergonyiment ofensiu de Brancou o el joc per sobre dels cèrcols de Badji i Fernández del Barça B van aconseguir que el partit es mantingués igualat.

En els gironins, Gerard Sevillano era el més efectiu, davant un Hester que buscava trobar bons tirs davant els centímetres dels pivots blaugrana, fins que es va arribar als darrers cinc minuts. I allà, amb 60-62 en el marcador, Sàbat va aparèixer per associar-se bé amb Dijsktra i conduir el Bàsquet Girona, que, en l'històric marc de Palau Sacosta, lligava molt bé el passat del bàsquet gironí, representat per l'homenatge a Jordi Trias, i el futur, representat pel projecte que tutela Marc Gasol des de Toronto i que es concreta amb un equip que va guanyant partits amb l'objectiu d'anar escalant categories.