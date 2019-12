Pablo Machín: «En el futbol, a vegades el bon treball no és igual a resultats»

Pablo Machín, destituït ahir com a entrenador de l'Espanyol, es va acomiadar del club per mitjà de les xarxes socials afirmant que el futbol, de vegades, «no és bon treball igual a resultats». El també extècnic del Girona va subratllar que va arribar a l'entitat catalana «amb la màxima implicació i il·lusió» de poder ajudar. «Acomiadar-se d'un club mai no és fàcil, menys encara quan confies en un projecte i centres tot el teu esforç i treball en ell», va assegurar Machín en el seu comunicat, acompanyat d'una foto en què el tècnic es colpeja el pit, i on també es refereix a la possibilitat de reforçar l'equip en el mercat d'hivern: «Hi ha temps per aconseguir l'objectiu ( la permanència a Primera divisió) i els reforços ajudaran». Amb Machín també deixen l'Espanyol els membres del seu cos tècnic Jordi Guerrero, Jordi Balcells i Carles Martínez.

Juan Antonio Pizzi, Abelardo o l'exjugador del club Luís García, ara entrenant el juvenil de la Damm, són alguns dels noms que més sonen per rellevar un Machín que no ha aconseguit superar els números de David Gallego. La reacció que va mostrar l'equip blanc-i-blau davant el Betis, en què el grup va empatar i va mostrar fam i actitud, no es va traduir contra el conjunt pepinero. L'Espanyol segueix enfonsat a la taula i l'afició periquita queda molt tocada després d'un curs en què un canvi d'entrenador no ha estat suficient per reaccionar.

Gallego va entrenar l'equip en les 8 primeres jornades de la Lliga, amb un balanç d'una victòria, dos empats i cinc derrotes sumant 5 punts de 24 possibles (20,83 per cent). A la Lliga Europa, després d'aconseguir el bitllet, Gallego va dirigir l'equip en les dues primeres jornades de la fase de grups, amb una victòria i un empat.

Per la seva banda, Machín va agafar l'equip a l'octubre i, a la Lliga, ha dirigit deu partits amb un balanç d'una victòria, dos empats i set derrotes amb 5 punts de 30 possibles (16,67 per cent). A la Lliga Europa, ha jugat 4 partits amb 2 triomfs, 1 empat i 1 derrota.

L'Espanyol presenta assignatures pendents clares, dures i contundents. Els espanyolistes són el conjunt més golejat de la categoria, amb 34 dianes en contra, i el menys realitzador, amb dotze gols signats. No és el cuer per casualitat i reaccionar és imperatiu.

El vestidor blanc-i-blau està dolgut per l'enèsima ensopegada en aquesta campanya, però també està convençut de la capacitat de reacció durant l'any 2020. «Qui no cregui que estarem a Primera no cal que vingui després de l'aturada», va afirmar el central David López després del partit contra el Leganés.

A l'Espanyol l'espera un segon tram de la temporada convuls, amb exàmens cada cap de setmana. A més, el primer partit de l'equip per començar el nou any és contra el Barcelona al RCDE Stadium. Un rival, sobre el paper, superior als pericos i que no cedirà res en el derbi.