Abelardo, nou entrenador de l'Espanyol fins a final de temporada

Abelardo Fernández serà l'entrenador de l'Espanyol fins a final de temporada, després de la destitució de Pablo Machín pels mals resultats, ha anunciat aquest divendres el club en un comunicat.





Abelardo, que estava actualment sense equip, dirigirà la seva primera sessió d'entrenament el dilluns 30 de desembre, a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. El tècnic serà presentat a les 16.00 hores al RCDE Stadium.El nou responsable de la banqueta blanc-i-blava arriba a l'entitat catalana acompanyat de dos ajudants: Tomás Hervás, com a segon entrenador, i Iñaki Tejada, com a analista. Són el seu equip de treball habitual.Abelardo té el repte d'aconseguir la permanència a Primera divisió amb l'Espanyol. L'equip és cuer de la categoria amb deu punts i fins ara les sensacions no han estat positives, ni per joc ni per resultats.