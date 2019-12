Boxing Day Arteta debuta amb empat com a tècnic de l'Arsenal

El Chelsea es va emportar una bona bufetada a Stamford Bridge després de perdre 0-2 davant el Southampton en el tradicional Boxing Day. La jornada va suposar el debut per a dos tècnics que es van estrenar amb diferents sensacions: Carlo Ancelotti va guanyar amb l'Everton a Burnley (1-0) mentre que Mikel Arteta va signar taules (1-1) en la seva visita a Bournemouth.

El canvi de cromos a les banquetes de l'Everton i de l'Arsenal només es va saldar amb una victòria a la primera per al conjunt de Liverpool. La dita d'«entrenador nou victòria segura» es va complir per Ancelotti, que va iniciar amb bon peu la seva nova aventura. El Tottenham de José Mourinho és a només tres punts del Chelsea després de la sorprenent derrota davant el Southampton, que lluita per no perdre la categoria. Els spurs van superar el Brighton gràcies als gols de Kane i Delle Alli que van capigrar l'inicial aconseguit per Webster.

Mentrestant, per la seva banda, el Boxing day va reactivar el Manchester United, que va oferir una de les seves millors versions de la temporada per remuntar i golejar el Newcastle (4-1), amb el francès Paul Pogba altra vegada al camp un cop superada la seva lesió. Per últim, Gerard Deulofeu va donar un punt al Wattford al camp del Sheffield United (1-1).