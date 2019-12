L'Espanyol es decideix per Abelardo perquè tregui l'equip del descens

Abelardo Fernández es convertirà avui en el nou entrenador de l'Espanyol. Segons avançava El Periódico, l'entrenador asturià hauria acceptat l'encàrrec dels pericos i signa fins a final de temporada acompanyat del seu segon Iñaki Tejada i Tomás Hervás. Després d'alguns dies de negociació a Barcelona, Abelardo ha optat per acceptar l'oferta amb el repte d'intentar mantenir l'equip a Primera, que és cuer a la classificació amb només 10 punts en 18 jornades. El fitxatge s'hauria d'oficialitzar avui.

L'Espanyol va destituir dilluns Pablo Machín i el seu cos tècnic (Jordi Guerrero, Jordi Balcells i Carlos González) pels mals resultats obtinguts des de la seva arribada, amb 5 punts aconseguits de 30 possibles. El club blanc-i-blau va buscar en Machín una reacció a la trajectòria de l'equip després d'un mal inici de curs que va portar a cessar David Gallego com a tècnic de l'equip. No obstant això, les xifres del sorià van ser pitjors que les del seu antecessor en el càrrec. És per això que el club ha decidit fer la tercera aposta a la banqueta des que va començar la temporada obrint una nova etapa encapçalada per Abelardo amb el repte de canviar el rumb d'un equip que es troba en hores baixes.

En principi, els propietaris del club haurien promès reforços aquest mercat d'hivern entre els quals sonen noms com Raúl de Tomás i el brasiler Hulk.

En la seva carrera com a entrenador, l'asturià de 49 anys destaca per la seva trajectòria a l'Alabès i l'ascens de l'Sporting a Primera comptant el pressupost més baix de la Lliga i una plantilla formada per futbolistes de planter.