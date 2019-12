Àlex Formento «Les finals ni es gaudeixen, ni són un premi; les finals es guanyen»

Diumenge passat, just després d'haver derrotat el Barça B davant 1.500 persones a Palau en la cinquena victòria consecutiva en Lliga, el tècnic del Bàsquet Girona va deixar clar el seu pensament de cara al partit d'aquest vespre a Azpeitia. «Estem molt contents d'haver guanyat, i de com estem a la Lliga, però ara aparquem això i anem a Azpeitia a guanyar la Copa, perquè les finals ni es gaudeixen, ni són premis; les finals es guanyen», va assegurar Àlex Formento pensant en el que serà el compromís esportiu més gran que ha tingut el Bàsquet Girona des que fa tres anys Marc Gasol va decidir apostar per tenir un equip sènior que servís de mirall als jugadors de la base. Aquesta tarda, a les set en directe pel Facebook Live de la federació espanyola (FEB), el Bàsquet Girona s'enfrontarà a l'Iraurgi en la final a partit únic de la Copa LEB Plata que enfronta els dos primers classificats de cada conferència al final de la primera volta amb els bascos com a amfitrions al pavelló d'Azpeitia. El premi per al guanyador: un títol d'escala estatal i la seguretat que, si no puja directe com a campió de la lliga regular, el campió de Copa tindrà el factor pista favorable en totes les eliminatòries d'ascens a LEB Or.

El bon moment exhibit contra el Barça B, les cinc victòries consecutives, l'arrodoniment de la rotació i de les variants tàctiques que ha suposat l'arribada de Herbert Graham aquest desembre i l'ofici de Gerard Sevillano i Albert Sàbat condueixen a pensar que el Bàsquet Girona és favorit contra un Iraurgi que juga a casa amb el suport del seu públic, però que arriba a la final després d'haver perduts els dos últims partits a Gijón (75-72) i contra el Ponferrada a casa (66-71), en dues derrotes que els han fet perdre la primera posició a benefici del Tizona Burgos.

«Òbviament tenim al cap les diferents situacions que ens podem trobar al llarg de la final, però la imatge ens parla d'un partit de llarga durada que no es decideix fins al tram final i que els dos equips tinguem alternatives durant un temps i l'equip que sigui capaç d'allargar més i gestionar millor la seva alternativa sigui el que es pugui acabar emportant el partit», analitzava ahir un Formento més prudent que diumenge passat sobre el duel contra un Iraurgi on, sobre el paper, destaquen l'escorta nord-americà Spencer Reaves, màxim anotador dels bascos amb 16 punts per partit, i el seu compatriota Jakob Lowrance (12 punts i 5 rebots), però sobretot una notable consistència defensiva i un bàsquet molt ordenat amb Iker Jiménez a la banqueta i molts jugadors que repeteixen de la passada temporada.

«Iraurgi juga a casa amb l'afició del seu costat, però nosaltres també tindrem gent que ens animarà i segur que serà un partit igualat amb molta intensitat, típic d'una final que segurament es decidirà per petits detalls», assegurava ahir l'experimentat Albert Sàbat.