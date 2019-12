Carles Aleñá tancarà la seva cessió al Betis sense cap opció de compra

El migcampista Carles Aleñá es perfila com la primera baixa del FC Barcelona en aquest mercat d'hivern que és a punt d'encetar-se. El maresmenc té un acord tancat amb el Betis per jugar cedit al Benito Villamarín fins a final de temporada. L'acord entre els dos clubs també és pràcticament total i el conjunt andalús no es reservarà cap opció de compra. Aquesta era una de les condicions que imposava el Barça en el contracte de préstec. Malgrat que ha participat en els tres darrers partits abans e l'aturada per les vacances nadalenques (Inter, Reial Societat i Alabès), la participació d'Aleñá aquesta temporada ha estat residual: només 5 partits.