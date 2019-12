El València és el darrer gran repte d'un 2019 «inoblidable» per a l'Uni

El segon títol de la Lliga de la història del club, les remuntades en l'Eurocup i les posteriors eliminatòries contra Lió i Montpeller en quarts de final i semifinals respectivament, les victòries en les finals de la Lliga Catalana i la Supercopa d'Espanya, el lideratge a la Lliga assaltant un altre cop Salamanca, els partits d'Eurolliga, l'ambient de Fontajau... Aquest tarda a la Fonteta de València, un altre pavelló on es respira bàsquet, l'Spar Citylift Girona tanca un 2019 de gran record per al club que s'ha consolidat de ple en l'elit europea i s'ha posat mig esgló per sobre de l'abans intractable Perfumerías Avenida a escala estatal.

«Ha estat un any inoblidable esportivament parlant, perquè el club segueix experimentant aquest creixement tan gran que és per a tothom i perquè hem obtingut els premis dels títols», explicava ahir Èric Surís sobre un any que ha convertit el seu equip en el rival a batre per equips com el València, que amb el suport econòmic de Juan Roig (propietari de Mercadona) i integrat dins l'estructura d'un club ACB, vol ser la gran alternativa al domini de Perfumerías i Spar Citylift Girona. «No és cap sorpresa que el València ocupi la tercera posició a la Lliga, són allà per mèrits propis, i a més són forts a la Fonteta, un pavelló on posen molta gent a cada partit i s'hi respira un gran ambient de bàsquet; serà un partit top, un partit d'alta exigència com el que podríem tenir a Salamanca», explicava ahir Surís sobre un València que, tot i arribar al partit amb les baixes de Leticia Romero o María Pina, ocupa el tercer lloc gràcies a fitxatges d'aquest passat estiu com la bescanonina Queralt Casas o Julia Reisingerova, MVP de la final de la temporada passada jugant amb l'Uni, o mantenint jugadores amb molt d'ofici com Anna Gómez o Meiya Tirera.

«Tenen un joc interior molt potent amb Reisingerova i Tirera, les dues fan molta feina per l'equip però també anotant; són dues pivot que es complementen, una amb més bona mà per tirar mitja distància o la mitja volta, com seria Tirera, i la Julia amb més força per fer mal dins la pintura», analitzava Surís sobre un València que, en lliga, té com màximes anotadores a dues jugadores que coneix molt bé: Queralt Casas, a qui el tècnic de l'Uni va entrenar de molt jove al GEiEG, que està fent punts 12,6 punts per partit (a més de 5,6 rebots i 3,6 assistències); i Julia Reisingerova la temporada passada va determinant per al títol de lliga de les gironines (la pivot txeca aporta 11 punts i 4 rebots per partit).