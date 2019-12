Llagostera i Olot arriben al 2020 amb l'objectiu ben encaminat

Temps de festes, celebracions i descans. Merescut tant pel Llagostera com per l'Olot que poden dir que han encetaran el 2020 camí d'assolir els reptes que es van proposar a l'inici de la temporada actual. Tant l'un com l'altre tenen com a objectiu continuar un any més a la categoria de bronze i, de moment, els resultats els hi estan guiant.

Els llagosterencs retornaven a quest any a la categoria de bronze després d'haver estat un any al purgatori de la Tercera Divisió. Un periple per la quarta categoria del futbol estatal que va ser un vist i no vist perquè van aconseguir tornar a Segona B només un any després. Pel retorn, l'entrenador blaugrana Oriol Alsina va confeccionar una plantilla amb onze cares noves. Jugadors joves com Diego González o veterans com David Garcia van voler unir-se al nou projecte dels de Llagostera. Un designi ambiciós però a la vegada sensat ja que «tenim un dels pressupostos més baixos de la categoria» aclarava Oriol Alsina en una entrevista a principi de temporada. Tot i això, els seus jugadors s'estan superant setmana rere setmana per assolir l'objectiu de la permanència. La fita s'està assolint a base del treball que realitza cada jugador quan es posa les botes i trepitja la gespa i per la unió que exterioritzen tant dins com fora del terreny. Però sobretot pels bons resultats que l'equip està conreant en el seu feu conquerit poques vegades pels rivals que el visiten. Ara mateix i a punt de culminar una meritòria primera volta, el Llagostera ocupa la vuitena posició de la classificació amb 27 punts en el sarró.

A l'Olot també li estan anant d'allò més bé les coses. Raúl Garrido ha encetat la seva tercera temporada a la banqueta amb la missió de continuar consolidant l'equip i els seus valors a la categoria. Enguany els de la Garrtoxa van anunciar un projecte amb nou cares noves com la de Kilian Grant o Natalio i renovacions de jugadors importants com la de Xumetra. L'objectiu, com els llagosterencs, era clar: la permanència un any més. Aconseguir-ho en aquesta categoria és complicat, però Raúl Garrido no només ho està assolint sinó que ho està fent diferenciant-se de la resta d'equips. A l'Olot li agrada tenir la pilota, sortir jugant des del darrere i posseir carrilers profunds i ràpids. Per això l'entrenador olotí ha creat una plantilla on barreja jugadors veterans i amb experiència a altes lligues com Alan Baró o d'altres joves, que estan en un nivell esplèndid com Arnau Comas, ceit pel Barça, o Pep Chavarría. Tots ells peces importants d'un engrenatge que han fet que els olotins hagin arribat a les portes de l'equador ed la competició en onzena posició amb 25 punts. La victòria contra el Barça B (1-0) els ha endolcit Nadal.