L'Uni Girona tornarà a la feina dijous per preparar el duel contra el Zamora

Abans-d'ahir l'Uni Girona es va endur una important victòria del pavelló valencià de La Fonteta. Però no va ser l'únic que es va emportar de la capital valenciana. A les acaballes del partit, l'entrenador gironí Èric Surís veia com havia de retirar, forçosament, de la pista la pivot Coulibaly després que rebés un cop a l'ull que li va provocar una ferida i que li va impedir seguir jugant el que restava de partit. Concretament el darrer quart. Un ensurt per a l'aficionat gironí, que ja pot respirar tranquil ja que la jugadora de Mali va tornar diumenge amb l'equip i es troba a casa recuperant-se. La seva absència va permetre a les locals carregar el joc sobre l'exgironina Reisingerova. No obstant això, la pèrdua de poder físic de l'Uni Girona va ser contrarestada amb el bon encert d'Elonu, anotadora de 21 punts.

Les gironines tornaran a la feina el proper dijous, dia 2, per preparar el proper partit contra el Quesos el Pastor de Zamora. El duel es jugarà diumenge 5 a 2/4 d'una a Fontajau per no coincidir amb la cavalcada de Reis.