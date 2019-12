Abelardo accepta el «difícil repte» de salvar l'Espanyol del descens

El flamant entrenador de l'Espanyol, Abelardo Fernández, va afirmar ahir durant la seva presentació a l'RCDE Stadium que la salvació «és un repte difícil» però alhora va admetre que la plantilla «el pot aconseguir» i que per això mateix és perquè ha decidit acceptar el càrrec.

El preparador asturià, que ha fitxat per a sis mesos, va insistir que la permanència no és un miracle. «Em sento un privilegiat de poder entrenar aquest equip i a aquest gran club. Des del primer moment em vaig sentir molt afalagat i intentaré revertir aquesta situació. Toca treballar al màxim, al cent per cent», va dir abans d'explicar que el repte li encanta. «És una entitat desitjable per a qualsevol. M'he trobat un grup molt predisposat i això és molt important. No me'n penedeixo per res, estic encantat. Nosaltres hem de transmetre a l'aficionat que vingui al camp que ha de gaudir d'aquest equip».

Va destacar la «implicació» de tota la plantilla i va prometre que l'equip serà «competitiu» i que tothom es «deixarà la pell» no només als partits, sinó també a cada entrenament. «Cada partit és una final, però no pas amb la pressió d'estar mort si el perds. La meva filosofia és la de competir, competir, competir i tornar a competir». A tot això, va afegir que la seva prioritat és la de «recuperar el nivell mental» dels futbolistes.



Nou director general

D'altra banda, l'Espanyol va informar ahir mitjançant un comunicat que José María Durán és el nou director general de l'entitat i que s'iniciarà al càrrec el proper 8 de gener. És la seva segona etapa al club, ja que el dirigent va exercir de director financer entre setembre del 2014 i febrer del 2016.