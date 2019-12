El Bàsquet Girona encara l'any nou amb optimisme i concentrat en la Lliga

El Bàsquet Girona tanca l'any consolidat a la LEB Plata i amb aspiracions d'ascens a LEB Or. En la seva segona temporada a la categoria, els gironins han millorat els registres del curs passat. Com a campions d'hivern van disputar la final de la Copa LEB Plata, que van perdre dissabte passat a Azpeitia contra el Juaristi (74-69), i encara mantenen el lideratge amb dues victòries de marge respecte al segon classificat. Tot plegat ha generat il·lusió entre els aficionats, que esperen amb optimisme poder tornar a veure un equip masculí de bàsquet de la ciutat el més amunt possible. El club ha aconseguit engrescar la gent i s'ha demostrat amb el suport de l'afició els dissabtes a Fontajau, el creixement de la grada d'animació, el desplaçament d'un grup de seguidors a Azpeitia o, ahir, amb un entrenament de portes obertes al pavelló de Palau.

Dos dies després de la derrota a la Copa, els d'Àlex Formento van tornar a la feina a la pista de Palau davant del seu públic. Tota la plantilla va completar una sessió de dues hores, sense gaire càrrega física i amb molt de cinc contra cinc, que va servir per recuperar-se, però, sobretot, per apropar l'equip als seus seguidors. Els més petits van poder fer-se fotos amb els seus ídols, jugar una estona amb ells i, en acabar, van rebre un obsequi de part del club. Una mostra més de l'esforç de l'entitat per atraure aficionats i generar il·lusió a la ciutat.

De raons per ser optimistes no en falten. El Bàsquet Girona és líder de la seva conferència, ha aconseguit victòries de prestigi contra equips com el Barça o el Menorca i va encadenar una ratxa de set jornades consecutives sense conèixer la derrota. Això sí, l'equip ha encaixat dues derrotes contra dos rivals directes: el CB Prat i el Múrcia, segon i tercer classificats, respectivament. El 25 de gener, els de Formento rebran els murcians a Fontajau i dues setmanes després visitaran la pista del Prat. Amb la sortida a Gran Canària i el partit a casa contra el Villarrobledo, els gironins podrien certificar la classificació matemàtica al grup 1 per lluitar per l'ascens a la segona fase. Tanmateix, estan obligats a treure bons resultats contra els rivals de la part alta de la taula perquè aquests també compten en la lligueta d'ascens.

Novetats en el format

Un cop acabada la primera fase (a mitjan febrer), els sis primers classificats de les dues conferències entraran al grup 1, format per 12 equips que lluitaran per l'ascens a LEB Or. D'altra banda, els sis últims de cada conferència passaran al grup 2, amb l'objectiu d'evitar el descens. Aquesta segona fase constarà de 12 jornades, en les quals els equips s'hauran d'enfrontar -a casa i a fora- als sis conjunts de l'altra conferència. No hi ha nous enfrontaments entre equips d'una mateixa conferència, sinó que els resultats dels duels directes s'arrosseguen i computen a la classificació de la lligueta.

El líder del grup 1 obté l'única plaça d'ascens directe, ja que les altres dues es disputen en un play-off, que aquest any presenta novetats de format. Les eliminatòries les conformaran set equips del grup 1 (del segon al vuitè classificat), mentre que el vuitè equip serà el líder del grup 2. Els dos conjunts que aconsegueixin superar les eliminatòries de quarts de final i semifinals obtindran les altres dues places d'ascens a LEB Or. Un camí llarg, però el Bàsquet Girona és l'equip de la categoria amb més victòries, és a dir, hi ha motius per somiar.