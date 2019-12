La Cursa Sant Silvestre de Girona reuneix més de 2.000 corredors

És ja tota una tradició que no només viu Girona, sinó també gran part del territori. L'any s'acomiada de moltes maneres. Una d'elles, corrents. La Sant Silvestre, a la ciutat, arriba a la seva edició número 15 i ho fa gaudint d'una salut de ferro. Enguany, per dir adeu al 2019 la prova compatava amb 2.300 inscrits. Els dos milers de la cursa estrella, sumats als tres centenars dels menuts que correran la desena edició de la Mini Sant Silvestre. L'ajuntament de Girona, a través del Servei Municipal d'Esports, organitza aquesta cursa de la mà del Club Atletisme Girona. Un any més, les inscripcions es van tancar un cop assolit el nombre màxim de participants: els 2.000 corredors per a la prova adulta i els 300 per a la infantil.