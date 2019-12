La Cursa Sant Silvestre de Girona reunirà avui 2.300 corredors

És ja tota una tradició que no només viu Girona, sinó també gran part del territori. L'any s'acomiada de moltes maneres. Una d'elles, corrents. La Sant Silvestre, a la ciutat, arriba a la seva edició número 15 i ho fa gaudint d'una salut de ferro. Enguany, per dir adeu al 2019 la prova comptarà amb 2.300 participants. Els dos milers de la cursa estrella, sumats als tres centenars dels menuts que correran la desena edició de la Mini Sant Silvestre. Les sortides no canvien d'escenari. Tornen a situar-se al pavelló de Fontajau. La mainada començarà a les cinc de la tarda, mentre que la prova llarga, de cinc quilòmetres, s'iniciarà una hora més tard, a partir de les sis. Segons l'Ajuntament, unes 200 persones treballaran en l'organització d'un esdeveniment que ja s'ha convertit en tota una tradició.

El consistori, a través del Servei Municipal d'Esports, organitza aquesta cursa de la mà del Club Atletisme Girona. Un any més, les inscripcions es van tancar un cop assolit el nombre màxim de participants: els 2.000 corredors per a la prova adulta i els 300 per a la infantil.

L'any passat, els més ràpids van ser el palafrugellenc Annas Mahboub i la banyolina Marina Guerrero. El primer es va imposar amb un temps de 14:23, mentre que Guerrero va aturar el cronòmetre amb una marca oficial de 16:04. El podi masculí el van completar Santiago Catrofe(14:42) i Jochen Uhrig (15:23), mentre que al femení també hi van ser Sara Loehr (16:24) i Irene Batlle (16:31). Mahboub, del club AA Palamós, s'ha imposat en les últimes quatre edicions consecutives, des del 2015 fins al 2018, ambdós anys inclosos. Sempre ha corregut per sota del quart d'hora i el seu millor registre és el més recent.

El recorregut manté la seva fesonomia i no ha patit canvis. La prova s'inicia just al davant del pavelló de Fontajau i els corredors completaran el primer quilòmetre travessant el pont de l'avinguda del President Josep Tarradellas, per marxar cap a la zona de la Devesa. Es va a buscar el carrer de Santa Eugènia, creuant la plaça Marquès de Camps tot passant pel carrer Nou, abans de trobar el Pont de Pedra. Moment llavors per córrer pel Barri Vell, tot pujant un tros del carrer Pedret abans de fer la volta i travessar el riu, aquest cop l'Onyar. Es voreja el parc de la Devesa tot anant a buscar la rambla Xavier Cugat, on es viuen els últims metres de la cursa.