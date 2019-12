Neto jugarà el derbi per la lesió del porter Ter Stegen

El porter brasiler del Barça, Norberto Murara, Neto, es va incorporar ahir als entrenaments del conjunt blaugrana i ja sap del cert que serà titular aquest dissabte en el derbi contra l'Espanyol. L'alemany Marc-André ter Stegen, habitual a l'onze, es perdrà aquest partit per culpa d'una tendinopatia al genoll dret, segons va informar ahir l'entitat.

En un primer moment, Neto tenia un permís del club per incorporar-se a la feina el proper 2 de gener. Com també la resta de futbolistes sud-americans. Però els fets han precipitat el seu retorn. Ter Stegen està «realitzant un tractament per una tendinopatia al genoll, acordat després de l'últim partit de Lliga», com avançava el Barça. Qui tampoc jugarà, a banda del porter alemany, és el migcampista brasiler Arthur Melo. Continua recuperant-se de les molèsties al pubis i segons les previsions del club, s'estarà unes tres setmanes més de baixa. La seva última aparició en un partit oficial va ser a principis de desembre, en la victòria per la mínima al camp de l'Atlètic de Madrid. Aquell dia va disputar 72 minuts.

Ni ell ni tampoc Ter Stegen van treure el cap per la gespa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, on Ernesto Valverde va dirigir la primera de les dues sessions previstes per ahir. Com havia passat en la jornada de diumenge, es van absentar Moussa Wagué, qui pateix una conjuntivitis, i també Sergi Roberto, qui té un permís especial del club després d'haver perdut la seva mare.

Valverde sí que va poder treballar amb alguns futbolistes del filial com són Carles Pérez, Iñaki Peña, Riqui Puig, Àlex Collado, Ramón Rodríguez Monchu, Jandro Orellana i Sergi Puig. De la seva banda, el defensa Jean Clara Todibo va rebre la felicitació dels seus companys pel seu vintè aniversari, amb l'habitual túnel abans de la sessió.