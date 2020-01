El City pateix per derrotar l'Everton (2-1)

Com és habitual, la Premier League no es va aturar el primer dia de l'any i va oferir intensos partits per començar el 2020 amb bon futbol. Així, dos gols del brasiler Gabriel Jesús en els minuts 51 i 58 van donar la victòria amb patiment al Manchester City davant de l'Everton (2-1) a l'Etihad Stadium, en el tercer partit a la banqueta dels visitants de Carlo Ancelotti, que va encaixar la seva primera derrota. El conjunt de Guardiola necessitava la victòria per seguir de prop el Leicester, que va segon a la classificació i que ahir va derrotar el Newcastle (0-3).

Per part seva, el Chelsea, quart classificat, no va poder passar de l'empat davant el Brighton (1-1), que va igualar el marcador als darrers minuts del partit gràcies a un golàs de tisora de Jahanbakhsh. El Manchester United no va poder aprofitar aquesta ensopegada, ja que va caure derrotat a domicili davant l'Arsenal (2-0), que es va imposar amb gols de Pepe i Sokratis.

Finalment, l'entrenador del Totthenham, Jose Mourinho, va protagonitzar la primera polèmica des de la seva tornada a la feina en ser amonestat per envair la banqueta del seu rival quan només quedaven deu minuts per al final del partit, que el seu equip va perdre davant el Southampton (1-0). L'entrenador portuguès va assegurar que havia estat «maleducat amb un idiota».