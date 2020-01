La Copa obliga a traslladar l'esperat Llagostera-Nàstic al dimecres 15

El Llagostera i l'Olot van quedar eliminats de la Copa del Rei en la primera eliminatòria per l'Haro i el Nàstic, respectivament, però el torneig del ko es tornarà a creuar en el camí dels dos equips gironins de Segona B ben aviat, i en aquest cas els obligarà a modificar la jornada de lliga prevista per a l'11-12 de gener. A diferència dels campionats de Primera i Segona A, que s'aturen amb motiu de la segona ronda de Copa i de la disputa de la Supercopa, la lliga de bronze tenia planificada la primera jornada de la primera volta. I com que els rivals del Llagostera i de l'Olot, el Nàstic i l'Ebre, segueixen vius en la competició del ko, els partits de lliga quedaran posposats pel dimecres 15.

D'aquesta manera l'esperat Llagostera-Nàstic, que representarà el retorn de l'equip de Tarragona al Municipal (quan van coincidir a Segona A els blaugranes jugaven a Palamós), on va perdre l'ascens a la categoria de plata el 2014 a mans dels d'Oriol Alsina, ha quedat fixat per al dimecres 15 de gener a les 8 del vespre. Un horari molt menys atractiu a l'hora d'atraure aficionats que si el derbi s'hagués pogut programar en cap de setmana, però, en tot cas, el que ha fixat la Federació des de Las Rozas per a aquells duels de Segona B afectats per equips que encara estan en dansa a la Copa.

El Nàstic arribarà a Llagostera després d'haver rebut el Saragossa el dissabte 11 a les 12 del migdia. D'aquesta manera els blaugranes disposaran de més dies per preparar el partit, perquè des d'aquest diumenge 5 (12.00), quan rebran el Badalona, no tornaran a tenir partit oficial fins al dia 15, amb un altre derbi català contra els tarragonins.

L'Olot també s'ha vist obligat a modificar el seu calendari. En la jornada 20 visita l'Ebre i en principi el partit es jugarà el dimecres 15 a les 16 h segons consta a la plana de la Federació, tot i que el club garrotxí encara no ho ha confirmat. El que està clar és que el partit no es pot disputar quan toca perquè l'Ebre rep el Ponferradina a la Copa el dissabte 11 a les 16 h. Els de Raúl Garrido arribaran a l'equador de la lliga aquest diumenge a Andorra (12.00), amb la possibilitat de tancar una primera volta de rècord si guanyen i sumen 28 punts.