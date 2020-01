L'allau de reptes de Leo Messi per al 2020

Després d'un gran any per a Lionel Messi en què ha tornat a ser elegit Millor Jugador del Món, el davanter argentí del Barcelona comença un 2020 en què té, ni més ni menys, que una desena de reptes de cobrir. Entre aquests destaca superar Pelé com a màxim golejador en un sol equip. El brasiler va anotar 643 gols en partits oficials amb el Santos, al llarg de tota la seva carrera com a futbolista professional. Tot indica que aquest 2020 Messi pot convertir-se en el futbolista amb més gols en un mateix equip. En suma 618 i només està a 25 gols del rècord.

Messi també s'ha proposat aconseguir la seva cinquena Lliga de Campions. L'argentí ja ha aconseguit regnar a Europa amb el Barcelona en quatre ocasions (2006, 2009, 2011 i 2015). Paral·lelament pot aixecar la novena Lliga en 12 anys. Des que Messi va debutar amb el primer equip blaugrana, només ha deixat escapar 5 de les 16 Lligues que ha disputat. La Copa és un altre dels reptes. El Barça és l'equip que més n'ha aconseguit en tota la història, amb 30.

En el camp individual la motivació serà conquerir la seva setena Pilota d'Or, premi que ja s'ha endut els anys 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 i 2019, i també revalidar la Bota d'Or per quart cop seguit. Per últim, amb la seva selecció, tindrà el repte de regnar a Amèrica del Sud amb Argentina en la Copa Amèrica que se celebrarà l'estiu que ve i que es disputarà al seu país i a Colòmbia.