Mor David Stern, comissionat emèrit de la NBA, als 77 anys

David Stern, comissionat de la NBA de 1984 a 2014 i comissionat emèrit des de llavors, va morir aquest dimecres als 77 anys per culpa d'una hemorràgia cerebral que va patir "el passat mes de desembre", segons va anunciar la pròpia NBA.

Stern està considerat com un home clau en el desenvolupament modern de la millor lliga de bàsquet del món i una de les persones més importants de la història de la NBA. Nascut a Nova York i advocat per la Universitat de Columbia, va començar a treballar al costat de la lliga en 1966, es va unir el 1978 i va arribar al càrrec de comissionat en 1984, succeint a Larry O'Brien.

La NBA va créixer com mai durant els seus 30 anys de mandat. El seu successor i actual comissionat, Adam Silver, va emetre un comunicat de condol i respecte "recordant la importància de el pas de David per la NBA i expressant el condol cap a la seva esposa, fills i família".

"Per 22 anys, vaig tenir un seient a la vora de la pista per veure David en acció. Va ser un mentor i un dels meus millors amics. Passem incomptables hores a l'oficina, en estadis i en avions, on sigui que l'esport ens porti . Com totes les llegendes de la NBA, David tenia talents extraordinaris, però amb ell es tractava més que res de les coses fonamentals: preparació, atenció als detalls i treball dur ", diu la nota.

"David va prendre el control sobre l'NBA el 1984, amb la lliga enmig d'una cruïlla. Però al llarg dels seus 30 anys com a Comissionat, va sembrar el camí de la NBA moderna i global. Va llançar aliances de mitjans i màrqueting que van trencar el motlle, recursos digitals i programes de responsabilitat social que van portar l'esport a bilions de persones al voltant de el món. a causa de David, la NBA és una marca veritablement global - fent-ho això no només un dels millors comissionats esportius de tots els temps sinó també un dels líders empresarials més influents de la seva generació ", afegeix.

"Cada membre de la família de la NBA és un beneficiari de la visió, la generositat i la inspiració de David. Les nostres condolences més profundes van cap a la seva dona Dianne, els seus fills Andrew i Eric i tota la seva família, i compartim el nostre dolor amb tots aquells la vida va ser tocada per ell ", acaba.