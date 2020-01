Tret de sortida del Centenari de l'Olot amb un sopar a la Deu l'1 de febrer

L'Olot ha fet avui la presentació del sopar del Centenari, que tindrà lloc el dissabte 1 de febrer al Restaurant la Deu i que significarà el tret de sortida dels actes dels cent anys d'història de l'entitat. Un àpat que serà un punt de trobada dedicat a tothom qui s'estima al club i que també servirà com a homenatge als fundadors de l'entitat. La Comissió del Centenari està liderada per Carles Llorens, autor del llibre dels 75 anys, i compta amb quatre ex-jugadors de diverses èpoques.

Per a coordinar els actes del Centenari s'ha creat una comissió, liderada per Carles Llorens. El president Joan Agustí considera que és la persona indicada per encapçalar aquest projecte: "En Carles ja va escriure el llibre del 75 primers anys del club i ha viscut el futbol de tota la vida des de dins amb la passió que es respira en les cases dels jugadors i directius. És fill de Lluis Llorens, un dels jugadors més emblemàtics del club, i ens ajudarà a fer una fidel interpretació dels cent anys per parlar de totes les pàgines d'aquesta història".

En aquest sopar s'explicaran tots els detalls del Centenari de la Unió Esportiva Olot, que ja comença a escalfar motors. Els tiquets es poden trobar a l'ATN Restaurant i El Setrill (preu: 25€) o fent una transferència al següent número de compte: ES26-2100-8102-3502-0012-9930), a mode d'inscripció.