Cop d'efecte espectacular de l'Spar Citylift Girona amb el retorn de Marta Xargay

Marta Xargay torna a l'Spar Citylift Girona. La gironina tanca la seva etapa al Dynamo de Kursk, equip amb el que va visitar Fontajau fa ben poques setmanes a l'Eurolliga, per completar una plantilla enlluernadora a les ordres d'Èric Surís. Aquest espectacular cop d'efecte de l'Uni l'ha anunciat a les xarxes socials el president Cayetano Pérez, que una estona abans havia començat a fer dententes a l'afició anunciant que els Reis portarien al club "un regal abans d'hora". L'Uni ja ha demanat el trànsfer de Xargay per tal que pugui debutar el més aviat possible. Diumenge contra el Zamarat semblaria precipitat i tot apunta que serà dijous que ve a l'Eurolliga davant del Lió.

Xargay, de 29 anys, formada a Girona, al Vedruna i al Santa Eugènia, va viure l'ascens de l'Uni a la Lliga Femenina però no hi va jugar a la màxima categoria perquè se'n va anar al Perfumerías Avenida. Internacional absoluta amb la selecció espanyola, on és una peça clau, i hi ha col·leccionat un palmarés espectacular amb set medalles, també ha jugat amb els principals equips del continent com el Praga i, fins ara, el Dynamo de Kursk. A més ha jugat a la WNBA amb Phoenix Mercury. Té una Eurolliga amb el Salamanca i és una habitual d'aquesta competició. Després d'haver brillat l'estiu passat amb Espanya a l'Europeu aquesta temporada les coses no li han acabat de sortir a Rússia, on des de fa unes setmanes, ja no tenia Roberto Íñiguez com a entrenador.