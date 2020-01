Un Figueres-Peralada tres anys després

El Figueres i el Peralada tornaran a veure's les cares en un derbi aquest diumenge al migdia (12.00) a Vilatenim, gairebé tres anys després del darrer precedent. Aquell últim cop la victòria va caure a favor del bàndol local. Era el 29 de gener de 2017 i el Peralada, tot i la derrota per 2-1, va acabar el campionat de Tercera segon (77 punts, a 3 de l'Olot, el campió) i va acabar pujant a Segona B als despatxos gràcies a la compra de la plaça del Gavà per part del Girona, amb qui estaven afiliats. En la promoció, el Peralada havia caigut en l'última eliminatòria contra el Rápido de Bouzas.

El Figueres es va apuntar els tres punts d'aquell derbi empordanès remuntant un gol matiner de Coro, als 9 minuts, amb dianes de Ferron i Cunill. Aquests dos jugadors, Ritxi i Sergi Romero, ara a les files del Peralada, van ser titulars amb la Unió. Chicho Pèlach, que posteriorment seria entrenador del Peralada a Segona B, era el tècnic del Figueres, mentre que a la banqueta dels xampanyers hi era Arnau Sala.

El Peralada va acabar ascendint als despatxos per viure dos anys a la categoria de bronze que es van acabar el maig passat, amb el descens i el trencament de la vinculació amb el Girona. A l'estiu, sense jugadors ni tècnic, el club presidit per Miquel Llobet va haver de començar des de zero un projecte liderat per Albert Carbó des de la banqueta, amb Nitus Santos de director esportiu.