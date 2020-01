L'Olot obrirà els actes del centenari amb un sopar

Els socis, els simpatitzants i tota persona que conservi un vincle sentimental amb la Unió Esportiva Olot estan convidats a un sopar el dissabte dia 1 de febrer, a les 20 hores, al restaurant La Deu, d'Olot. El motiu de l'àpat és anunciar els actes de commemoració del centenari del club. «Recordar el fred que hem passat a les graderies, els gols, les jugades, els equips...», va enumerar Carles Llorens. Escriptor, editor i polític, Llorens és l'autor de La història de la UE Olot, un volum editat el 1997, quan el club va complir 75 anys, i lidera la Comissió del Centenari, on també hi són els exjugadors Florenci Lluís i Josep Maria Fabregó (dels anys setanta), Pep Solés (exporter i actual president de l'Associació d'Exjugadors) i Abel Solé, directiu, excapità. També hi participen la periodista Anna Diago i Anna Bonfill, directora de l'arxiu de l'Ajuntament d'Olot.

Ahir, al costat del president, Joan Agustí, va presentar el sopar com l'inici de la celebració d'una efemèride que vol reforçar la presència del club en la societat i recordar la influència social que ha tingut des de la seva fundació el 7 de desembre de 1921. Aleshores un grup d'aficionats va constituir un consell directiu que després es convertiria en l'Olot Football-Club. El consell estava format per Lluís Bassols, Josep Rossell, Miquel Juanola i Antoni Mota. La constitució oficial va tenir lloc el maig de 1922, quan la junta va fer una crida a la societat olotina encarada a buscar vincles i compromisos amb la societat esportiva acabada de néixer. La celebració del centenari anirà del 30 d'octubre de 2021 a l'1 d'octubre de 2022.

Segons va explicar ahir Carles Llorens, la gent pot fer reserves per al sopar sobre la base de pagar 25 euros en el compte corrent del club. També es poden comprar els tiquets per al sopar a l'estadi o al bar restaurant el Setrill, a la carretera de Girona. Va assenyalar que la voluntat dels organitzadors és aconseguir el màxim de comensals possible. Va explicar que l'Associació d'Exjugadors treballa amb intensitat per contactar amb persones que hagin tingut vincles amb el club. A l'acte d'ahir també hi va assistir el president de l'Associació, Pep Solés.

Carles Llorens va recordar que «fa molta il·lusió trobar gent que fa 25, 30 o 40 anys jugava a l'estadi municipal». Va explicar que a ell l'atrau veure persones que havien jugat amb el seu pare, Lluís Llorens, el segon a la llista de golejadors a la història del club. Per la seva banda, el president de l'Olot, Joan Agustí, va precisar que també volen la gent que ha estat a les graderies i per a la qual el club ha format part dels seus sentiments. «Els que han patit amb un descens i han celebrat un ascens», va dir. Va resumir que la idea és fer que tots els aficionats, sigui quina sigui la seva edat, «visquin la història del club» amb motiu dels seus 100 anys.