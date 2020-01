Cop d'efecte espectacular de l'Uni amb el fitxatge de Marta Xargay

El retorn de Marta Xargay a Fontajau confirmat ahir per l'Spar Citylift Girona és, sens dubte, un dels cops d'efecte més espectaculars en la història del club. Un d'aquells fitxatges bomba que fins fa ben pocs dies ningú hagués pogut imaginar, però que gràcies a la destresa de Pere Puig, capaç de fer possibles els impossibles, s'ha acabat concretant. Que es prepari l'afició gironina perquè de manera imminent afegiran una estrella més a la constel·lació que ja tenia Èric Surís a les seves ordres. A Girona Xargay es retrobarà amb Laia Palau (la seva companya d'habitació a la selecció) i Sonja Vasic, ella que va ser una de les claus per convèncer la jugadora sèrbia de venir a l'Uni aquesta temporada. Totes tres van coincidir al Praga.

«La gent està jugant en llocs on a mi m'agradaria ser-hi i és superespecial que la Laia i la Sonja estiguin jugant a la meva ciutat i al club de tota la meva vida, sobretot perquè també hi és l'Èric (Surís). Tant de bo un dia pugui tornar jo a casa». Aquestes paraules premonitòries les va pronunciar Xargay en una entrevista amb el Diari de Girona el juliol passat, poc abans que arrenqués l'Europeu que la base es va apuntar amb una selecció espanyola on també hi eren Palau i Araújo. Tot i haver rendit a un altíssim nivell en aquell campionat, aquesta temporada les coses no li estaven sortint bé al Kursk, i entre això, la marxa del tècnic Roberto Íñiguez i l'excés de jugadores estrangeres a l'equip rus, quan van temptejar-la per si veuria bé tornar a Girona l'entesa va ser fulminant. Ahir es va concretar definitivament l'acord, l'Uni va començar a moure la paperassa per obtenir el trànsfer i avui la base gironina ja es posarà a les ordres d'Èric Surís, el seu cunyat, amb qui manté una excel·lent relació. La presentació oficial s'espera per dimarts i el debut, molt precipitat demà contra el Zamarat perquè, a més, el més probable és que no s'hagin pogut cobrir tots els tràmits per la fitxa, es reserva pel dijous que ve, també a casa, contra el Lió (19.15).

Marta Xargay tanca la seva etapa de dues temporades al Dynamo de Kursk, on va arribar després de l'aventura a Praga, per tornar a casa. Els seus números (4 punts, 2,9 rebots i 2,5 assistències de mitjana a l'Eurolliga) no han sigut gaire bons, però amb l'escalfor del retorn a casa tant ella com el club confien a trobar una plataforma de rellançament. Xargay va visitar Fontajau fa ben poques setmanes a l'Eurolliga, amb el Kursk, que encara tenia Íñiguez d'entrenador. Les russes van perdre 79-61, amb 10 punts de la gironina.

Xargay, que va fer 29 anys el 20 de desembre, formada a Girona, al Vedruna i al Santa Eugènia, va viure l'ascens de l'Uni a la Lliga Femenina el 2009, amb Anna Caula d'entrenadora, però no hi va jugar a la màxima categoria perquè se'n va anar al Perfumerías Avenida, on va romandre sis temporades. Internacional absoluta amb la selecció espanyola, on és una peça clau, i hi ha col·leccionat un palmarès espectacular amb set medalles (tres ors en europeus, 2013, 2017 i 2019; dues plates, al Mundial de 2015 i als Jocs de 2016; i dos bronzes, a l'Europeu del 2015 i el Mundial de 2018), també ha jugat amb els principals equips del continent com el Praga (2015-18) i, fins ara, el Dynamo de Kursk (2018-20). A més, ha tastat la WNBA amb Phoenix Mercury. Té una Eurolliga amb el Salamanca i és una habitual d'aquesta competició. Amb el retorn a Girona completa la millor plantilla que ha tingut mai l'Uni, a les portes de repetir a l'estiu en una nova olímpiada, a Tòquio. Abans, el repte és aixecar títols amb l'equip de casa.