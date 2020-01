Un inici de màxima exigència

Perdre amb el Juaristi la final de la Copa LEB Plata, en un partit ajustat que va decidir la inspiració dels jugadors nord-americans del rival, no amaga ni de bon tros que el 2019 ha sigut un bon any pel Bàsquet Girona. Sobretot la segona meitat. Si el primer intent d'ascens no va funcionar, la segona oportunitat va per bon camí, malgrat encara hi ha feina per fer. Els d'Àlex Formento han posat la velocitat de creuer. Lideren el grup Est amb un balanç de 13 victòries i només dues derrotes i tenen una de les millors ratxes de la competició: cinc triomfs seguits. Amb la segona volta ja en dansa i la classificació virtual per la següent fase cada cop més a prop, la intenció no és pas cap altra que la de mantenir la inèrcia positiva i millorar les prestacions i els resultats durant el 2020. Un any que comença amb una prova exigent. Avui, a partir de les dues de la tarda (hora catalana), el Bàsquet Girona visita el filial del Gran Canaria. Tercer per la cua i amb fins a nou derrotes, però un adversari, segons el criteri de Formento, que cal respectar. I molt.

«És un partit de màxima exigència. Fan un dels millors bàsquets de la competició, amb una intensitat extraordinària, un joc col·lectiu fantàstic i una gran capacitat individual de tots els seus jugadors. Ens exigiran al màxim, tot i que ens haurem de centrar en nosaltres mateixos, només així s'incrementaran al màxim les nostres possibilitats de victòria», reflexiona el tècnic. I ho remata: «Em sembla un gran equip. Si no té més victòries a aquestes altures és per la seva pròpia irregularitat i inexperiència de la seva plantilla». Formento disposa de tots els seus jugadors, inclòs Herbert Graham, fitxat el passat mes de desembre i qui ja ha jugat algun partit d'aquesta Lliga, arribant a la barrera de la desena de punts contra La Roda (10), Benicarló (10) i Barça B (13).

En canvi, el Gran Canaria es presenta a la cita amb una baixa sensible. Perd potencial el seu joc interior amb l'adeu del nord-americà amb passaport croat Antonio Vrankovic. Un pivot de 2,13 metres que durant aquest inici de Lliga feia 13,5 punts, 6,6 rebots i 15 de valoració de mitjana.