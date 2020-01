Bufetada del Gran Canària per iniciar l'any

El Bàsquet Girona ha començat l'any amb mal peu. Arrossegant la patacada a la final de la Copa LEB Plata, el líder de la categoria va caure en el parany que li tenia preparat el Gran Canària B per acabar amb la ratxa de cinc triomfs seguits (86-76). Tot i que Àlex Formento avisava de la «màxima exigència» del partit a la prèvia, els gironins van necessitar tres quarts i una mica més per adonar-se que si no feien alguna cosa el filial canari els deixaria sense premi. La reacció, però, va arribar massa tard. I en conseqüència, els triples de Max Esteban i Albert Sàbat, la insistència de Gerard Sevillano des de la pintura i els tirs lliures de Víctor Moreno van ser en va amb una derrota que els dona una bufetada de realitat.

L'inici va ser l'esperat per a un equip acostumat a guanyar-ho tot. Amb tranquil·litat, el Bàsquet Girona va plantejar una bona defensa gestionant amb comoditat la pressió local per obrir la llauna quan ja s'havia superat el primer minut. Després que una ocasió d'Antonio Hester es perdés amb una pilota al ferro, el Gran Canària va aprofitar el rebot per marcar des de la línia dels 6,75. A partir d'aleshores, els de Salva Camps no van tenir aturador. Imposant el seu bàsquet, els canaris ràpidament van aconseguir l'avantatge al marcador (8-2) que obligava Formento a demanar temps mort. El treball defensiu dels gironins era innegable, encara que insuficient davant la bona punteria de triple del conjunt groc. Avançaven els minuts, la pressió del Gran Canària creixia i els de Formento se sentien cada vegada més incòmodes. Amb els nervis, van arribar les primeres errades deixant manar els canaris amb un marge de 12 punts. Abans d'acabar el primer quart, Sevillano va retallar distàncies i va deixar el marcador 20-12.

Seguint el mateix guió, Hester va passar-la a Robert Cosialls per començar anotant. L'aler pivot nordamericà i Sergi Costa van protagonitzar dos triples que deixaven el Bàsquet Girona a només un punt dels locals (22-21). Un pas endavant que va durar ben poc. I és que deixant-se guiar per Kljajic, el Gran Canària va tornar a marcar distàncies amb un parcial de 13-4 que feia retrocedir els gironins un altre cop just abans de marxar als vestidors.

Amb el marcador 42-32, el filial canari va encetar la segona part convençut d'endur-se la victòria. Sense encert en dues ocasions, el Girona va jugar les seves cartes per veure cistella a partir de transicions ràpides que els de Camps diluïrien amb intensitat defensiva. Després que Herbert Graham i Sàbat ho intentessin des dels 6,75, Sevillano va fer-se un embolic davant del conjunt groc que celebrava la seva pèrdua. El Gran Canària va continuar estirant el carro per demostrar al líder qui manava realment al pavelló Vega San José. Les tímides rèpliques de Graham, que ahir no va tenir el seu dia, van deixar el marcador 60-49. Només quedava l'últim quart per aconseguir una remuntada, que llavors sí el Girona creia possible. Els de Formento van prémer l'accelerador en un final d'infart amb cistelles de Max, Sevillano, Sàbat i Moreno. No obstant això, l'esforç va arribar massa tard i el Gran Canària ja tenia la victòria més que enllestida.