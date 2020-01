Un gol al límit del descans tomba l'Olot a Andorra

Un solitari gol de Moha Keita al límit del descans després de retallar a la frontal i batre Pol Ballesté amb un xut creuat, ha derrotat aquest migdia l'Olot (1-0) en el primer partit de 2020, el que tanca la primera volta de Segona B. L'equip de Raúl Garrido, a més, ha hagut de lamentar la pèrdua per lesió d'Arnau Comas als sis minuts de joc, entrant al seu lloc Vivi.

Els garrotxins, sobretot a la segona part, han fregat l'empat, tot i que també Pol Ballesté ha hagut d'intervenir per evitar el segon gol dels locals, un clar aspirant al "play off" d'ascens. L'àrbitre ha concedit quatre minuts d'afegit i l'Olot ha posat la por al cos de l'Andorra fins el xiulet final, tot i que no ha trobat el camí de l'empat.