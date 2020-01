El Llagostera rep un Badalona enratxat que enllaça tres victòries

El Llagostera enceta avui el nou any amb les mateixes ganes que va acabar el passat. A això se li ha d'afegir també que aquest migdia, a partir de les 12 hores al Municipal, rep un dels equips que presenta una millor dinàmica de tota la categoria. Es tracta del Badalona, que enllaça tres victòries consecutives (quatre si es compta la Copa del Rei). Tres triomfs que han fet que l'equip escapulat abandoni les posicions de descens directe i que ocupi ara mateix les de play-off de descens amb 19 punts. Tot i trobar-se a vuit del Llagostera, el tècnic Oriol Alsina es va mostrar caut pel duel d'aquest matí: «El Badalona és un adversari que et dificulta molt atacar perquè deixa molt pocs espais i a nosaltres ens plantejarà un partit així, assegurarà i mirarà d'aprofitar la velocitat dels seus carrilers». A més, el preparador blaugrana afegeix que el conjunt barceloní serà molt perillós perquè «tenen un gran entrenador com és Manolo González, qui ha sigut capaç de fer un equip molt competitiu amb molt bones individualitats».

Els tres punts del partit d'avui podrien servir als llagosterencs per escalar posicions i acabar la primera volta de la Lliga molt a prop de les posicions de promoció d'ascens. Exactament podrien col·locar-se, si els resultats acompanyen, en cinquena posició amb 30 punts. Un menys que el rival de l'Olot, l'Andorra que n'acumula 31. Tot i això i els bons resultats que han conreat l'objectiu encara segueix essent el mateix que el preestablert a principi de temporada: la permanència. «Només pensem en estar com més lluny del descens millor. El nostre objectiu no canviarà tinguem els punts que tinguem al final de la primera volta», va declarar l'entrenador d'Arenys de Mar. I és que passi el que passi avui la primera volta del Llagostera en el seu retorn a la categoria de bronze ha estat «excel·lent. Ningú hagués dit a principi de temporada que estaríem en la situació que ens trobem ara. Ho hem aconseguit gràcies que tothom a donat el seu màxim nivell. Hem de seguir esforçant-nos com hem fet fins ara».